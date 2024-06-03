Manyas Halk Eğitim Merkezi'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Manyas Halk Eğitim Merkezi'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Manyas Halk Eğitim Merkezi\'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Manyas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında giyim teknolojileri ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergide yer alan Türk-Osmanlı sentezine ait kıyafetler ve el sanatları büyük ilgi gördü. Manyas Kaymakamı ve Belediye Başkanı da sergiyi ziyaret ederek kursiyerleri tebrik etti. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Balıkesir'de 20 ilçenin eserleri Atatürk Parkı'nda sergilenecektir.

03.06.2024 15:23
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1-7 Haziran tarihleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Manyas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sergi açılışı yapıldı.

Manyas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında giyim teknolojileri ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

1-Eylül'de açılan Halk Eğitim kurslarında 82 farklı alanda kurs açıldığı ve bu kurslara 1236 kursiyerin katılarak meslek edindiği belirtildi.

Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında ki giyim teknolojileri ve el sanatları sergisinin açılışı Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru tarafından gerçekleştirildi.

Türk- Osmanlı sentezinin ağırlıkta olduğu sergide ki kıyafetler ve el sanatları ile yakından ilgilenen Kaymakam Yeşil "Bayanlarımızın birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserlerini memnuniyetle izledim, kursiyerlerimizin istekleri doğrultusunda belediye başkanımız el sanatlarının pazarlanması konusunda bir satış noktası koyacağı sözünü de verdi. Ben tüm bayanlarımıza ucuza mal ettikleri ancak markalarla yarışabilecekleri kıyafet ve el sanatı eserleri için kendilerini kutluyorum." dedi.

Manyas Halk Eğitimi Müdürü İsmail Kurt hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini ve 6-Haziranda tarihinde Balıkesir'de 20 ilçenin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan eserlerin Atatürk Parkında sergileneceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manyas Halk Eğitim Merkezi'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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