Marangozdan Sanatçıya: Sedat Dursun'un Tutku Hikayesi

06.05.2026 11:38
Sedat Dursun, marangozluk yaparken sürdürdüğü müzik sevgisiyle sahneye çıktı, örnek bir azim sergiledi.

Tekirdağ'da yaşayan 58 yaşındaki marangoz Sedat Dursun'un hayatı, yıllarca ahşap kokusunun hakim olduğu atölyeden sahnenin ışıklarına uzanan bir tutku hikayesine dönüştü.

Henüz çocuk yaşlarda içinde filizlenen müzik sevgisini yıllarca kalbinde taşıyan Dursun, 43 yıl boyunca marangoz tezgahının başında çalışırken bir yandan da hayallerinden vazgeçmedi.

Gündüzleri ahşaba şekil veren usta eller, akşamları notalarla buluştu.

İçindeki sesi susturmayan Dursun, 2011 yılında bu tutkuyu profesyonel seviyeye taşımak için belediye konservatuvarına adım attı.

Beş yıl süren eğitimin ardından mezun olan Dursun, şimdi Nazende Türk Müziği Topluluğu'nda solist olarak sahne alıyor.

Dursun, AA muhabirine, müziğin hayatında her zaman önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Atölyede çalışırken dahi içinden şarkılar söylediğini belirten Dursun, "Müzik benim içimde hep vardı. Bu sevgi beni konservatuvara götürdü. Şimdi sahnede olmak, o duyguyu insanlarla paylaşmak tarif edilemez bir mutluluk." dedi.

Sahneye ilk çıktığı anı unutamadığını ifade eden Dursun, mikrofonu eline aldığında yaşadığı heyecanın hala sürdüğünü dile getirdi.

Marangozluk mesleği nedeniyle zaman zaman önyargılarla karşılaştığını anlatan Dursun, "'Bir marangozdan sanatçı olur mu?' diyenler oldu ama ben kendime inandım. Çalıştım, sabrettim. Hayalimin peşinden gitmekten hiç vazgeçmedim." diye konuştu.

Sahneye çıkmadan önce yoğun prova yaptığını belirten Dursun, en iyi performansı sergilemek için sürekli çalıştığını belirtti.

"Yaşın, mesleğin önemi yok"

Nazende Türk Müziği Topluluğu Başkanı Banu Erat, Dursun'un azmiyle örnek bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Topluluk şefi Salih Demirci ise Dursun'un disiplinli çalışmasıyla kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Herkesin içinde bir tutku olduğunu vurgulayan Dursun, "İnsan neyi seviyorsa onun peşinden gitmeli. Yaşın, mesleğin önemi yok. Yeter ki isteyin ve vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
