Kahramanmaraş'taki silahlı saldırının 71. gününde acılı ailelerden basın açıklaması - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki silahlı saldırının 71. gününde acılı ailelerden basın açıklaması

Kahramanmaraş\'taki silahlı saldırının 71. gününde acılı ailelerden basın açıklaması
25.06.2026 15:01
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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin yakınları, okul önünde toplanarak gözyaşları içinde adalet talep etti ve şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin yakınları, okul önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Okul girişinde toplanan aileler, saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara ile öğrencileri anarak gözyaşı döktü.

Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın üzerinden 71 gün geçtiğini belirterek, yaşadıkları acının her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi.

Kara, "71 gündür ben, ailem ve diğer aileler evlatsız, annesiz yaşamanın ne demek olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Her gün mezarlarına gidiyoruz. Bedenen aramızda olmasalar da ruhen yanımızda olduklarına inanıyoruz." dedi.

Annesinin öğrencilerine olan bağlılığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Eğer annem yaşasaydı öğrencileriyle kucaklaşıp karne heyecanını paylaşacaktı ama maalesef annemin öğrencileriyle son kucaklaşması onlara siper olmak oldu. Annemin yaptığı bu onurlu ve gururlu davranış karşısında ve evlatlarımızın yaşadığı hüzün karşısında biz Allah'tan geldiğine inanıyoruz, kadere rıza gösteriyoruz. Karne gününün bizim için önemi çok büyüktü. Annem bugünlerde çünkü çok daha heyecanlı olurdu."

Adli sürece ilişkin değerlendirmede de bulunan Kara, soruşturmanın sürdüğünü ancak kovuşturma aşamasına ilişkin net bir bilginin bulunmadığını belirterek, şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Çocuklarımız yarın karnelerini alıp eve dönecekti"

Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Furkan Sancak Balal'ın annesi Tuğba Balal ise karne gününün kendileri için tarifsiz bir acıya dönüştüğünü kaydetti.

Balal, çocuklarının 15 Nisan'da büyük bir heyecanla okula geldiklerini ancak geri dönemediğini aktararak, "Çocuklarımız yarın karnelerini alıp eve dönecekti. Biz bugün ise ???????onların mezarına çiçek götürdük. Anneler Günü'nü bile çocuklarımızla geçiremedik." ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Mustafa Kazıcı da ailelerin her gün mezarlığa giderek evlatlarının kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Kazıcı, yaşanan acının toplum vicdanında derin bir yara bıraktığını ifade ederek, "Onların Rabbimin katında şehit olduklarından hiçbir şüphemiz yok ancak şehadet beratlarının terör şehidi olarak kabul edilmesi gerektiğine özellikle vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin babası ve annesi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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