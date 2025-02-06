Marcos Jr'dan Çin'e Tepki - Son Dakika
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Marcos Jr'dan Çin'e Tepki

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Çin'in dev gemisine karşı egemenlik haklarını savundu.

06.02.2025 21:46
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'e ait "dev geminin" bir ayı aşkın süredir ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde bulunmasına tepki göstererek, "Ne yaparlarsa yapsınlar Filipinler orada olacak." ifadesini kullandı.

Filipinler Haber Ajansına göre Marcos Jr, Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Çin'e ait "dev geminin" 4 Ocak'tan bu yana Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Marcos Jr, "Pekin yönetiminin adımlarına rağmen" Filipinler'in bölgede varlığını sürdüreceğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı, "Gemilerimize çarpsalar, tazyikli su sıksalar, lazerle ateş etseler, yolumuzu kesseler, ne yaparlarsa yapsınlar, Filipinler orada olacak." ifadesini kullandı.

"Çin'in dev gemisini tamamen defetmek için eşit imkanları olmadığını" belirten Marcos Jr, buna rağmen "topraklarında ve Özel Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) egemenlik haklarını koruyacaklarını" savundu.

Filipinler Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Malaya, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ulusal Deniz Konseyinin Çin hükümetinden bu geminin çekilmesini talep ettiğini kaydetmişti.

Malaya, Filipinler Sahil Güvenlik gemileri ve hava araçlarıyla geminin faaliyetlerini izlediklerini belirtmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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