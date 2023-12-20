Mardin 1969 Spor İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı

TFF 3.Lig 1.Grup 15. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı.
İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta, İnegöl Kafkas 45. dakikada Yıldıray Koçal'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, 70. dakikada Muhammet Beşir'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar müsabakadan birer puan ile ayrıldı.
Mardin 1969 Spor bu sonuçla ligde puanını 18'e yükseltti.
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