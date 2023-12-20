 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin 1969 Spor İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin 1969 Spor İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı

TFF 3.Lig 1.Grup 15. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı. İnegöl Kafkas, Yıldıray Koçal'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mardin 1969 Spor, Muhammet Beşir'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca taraflar birer puanla ayrıldı. Mardin 1969 Spor, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti.

Mardin 1969 Spor İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı
20.12.2023 - 17:05,
Abone Ol

TFF 3.Lig 1.Grup 15. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı.

İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta, İnegöl Kafkas 45. dakikada Yıldıray Koçal'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, 70. dakikada Muhammet Beşir'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar müsabakadan birer puan ile ayrıldı.

Mardin 1969 Spor bu sonuçla ligde puanını 18'e yükseltti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegöl, Mardin, Spor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin 1969 Spor İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement