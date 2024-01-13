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Mardin 1969 Spor, yoğun sis altında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, yoğun sis altında hazırlıklarını sürdürdü

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezonun ikinci devre hazırlıklarını yoğun sis altında Mardin 19 Kasım Şehir Stadyumu'nda sürdürdü. Teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki idmanda futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Mardin 1969 Spor, yoğun sis altında hazırlıklarını sürdürdü
13.01.2024 - 12:31,
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezonun ikinci devre hazırlıklarını yoğun sis altında Mardin 19 Kasım Şehir Stadyumu'nda sürdürdü.

Mardin 1969 Spor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor. Mardin 19 Kasım Şehir Stadyumu'nda teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Yoğun sis altında antrenmana çıkan futbolcular, taktik ve şut çalışmaları yapıp dar alanda minyatür kale maç oynadı. Çift antrenmanla ikinci etap kampını sürdüren Mardin 1969 Spor oyuncuları, hazırlıklarına hava şartlarına rağmen devam ediyor.

Öte yandan kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Kaynak: DHA
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