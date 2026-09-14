Mardin Artuklu'da 6 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'ndeki 6 katlı Elif Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Artuklu ilçesi merkez Yalım Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Elif Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: DHA
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