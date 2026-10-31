Mardin Artuklu'da otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

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Mardin Artuklu\'da otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
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Mardin Artuklu'da öğleden sonra Türkmen Deresi virajlarında kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı; sürücü yaralandı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi Türkmen Deresi virajlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FDP 471 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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