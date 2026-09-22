Mardin Artuklu\'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mardin Artuklu'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde 13 Mart Mahallesi'nde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ve otomobil, 13 Mart Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralanan kişi ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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