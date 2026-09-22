Mardin Artuklu\'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ve otomobil, 13 Mart Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralanan kişi ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.