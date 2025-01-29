Mardin Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Türk'ün Yeğeni Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

(MERSİN) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yeğeni Hüseyin Reber Türk, dün gece Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınıp yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün 29 yaşındaki yeğeni Hüseyin Reber Türk, dün gece Mersin'in Akdeniz ilçesine Karaduvar Mahallesi'ne bağlı Serbest Bölge köprülü kavşağında arabasının önü kesilerek silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Hüseyin Reber Türk, yaşamını yitirdi.
Ahmet Türk'ün yakınlarından edinilen bilgiye göre, Hüseyin Reber Türk'ün cenazesinin Mardin'de toprağa verileceği öğrenildi.
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