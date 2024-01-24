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Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin zamanlarını dolu ve verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ebru, seramik, çamur biçimlendirme, ahşap dağlama gibi sanatsal aktivitelerin yanı sıra halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, film gösterimi ve müzik dinletisi gibi etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
24.01.2024 - 16:52,
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde yarıyıl tatili çeşitli aktivitelerle geçiyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi, karne alarak yarıyıl tatiline giren 7-13 yaş aralığındaki öğrencilerin zamanlarını dolu ve verimli geçirmelerini sağlamak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Tatilin keyfini çıkarmak, eğitici aktivite ve oyunlarla zamanlarına renk katan çocuklar, ebru, seramik, çamur biçimlendirme, ahşap dağlama, baskı tasarım, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, film gösterimi, borboletinha (ritim, dikkat ve koordinasyon), masal ve müzik dinletisi ile keyifli vakit geçiriyor.

Kaynak: AA
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