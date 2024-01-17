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Mardin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Yemek Desteği Veriyor

Mardin Artuklu Üniversitesindeki 18 bin 311 öğrenci, Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz yemek desteğinden faydalanıyor. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilere değişik alanlarda, farklı imkanlar sunduklarını belirtti. Öğrencilerin her gün 4 çeşit yemek için sadece 5 lira ödediği ve bu ücretin sıfıra indirildiği ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Yemek Desteği Veriyor
17.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:05
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla üniversite öğrencilerine yemek desteği veriliyor.

Mardin Artuklu Üniversitesindeki 18 bin 311 ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi, Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz yemek desteğinden faydalanıyor.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilere değişik alanlarda, farklı imkanlar sunduklarını söyledi

Üniversite olarak bölgenin en büyük yemekhanelerinden birine sahip olduklarını belirten Özcoşar, 2023-2024 döneminin ilk sezonunda Türkiye'de en ucuz yemek imkanı sunan üniversitelerden biri olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin ödediği miktarı minimum seviyeye çektiklerini ifade eden Özcoşar, öğrencilerin her gün 4 çeşit yemek için sadece 5 lira ödediğini, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle öğrencilerin ödediği ücretin sıfıra indirildiğini bildirdi.

Özcoşar, "Öğrencilerimizin ödeyeceği bedel, Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi. Bu bağlamda Valimiz Tuncay Akkoyun ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için anlamlı bir destek sundular. Bu desteğin öğrencilerimizin ve bizim gönlümüzde çok anlamlı bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Remziye Çağatay da yemekhanede verilen yemeklerden memnun olduklarını dile getirdi.

Öğrenci Sedanur Taşar ise Vali Tuncay Akkoyun'un desteğiyle Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetten dolayı çok memnun olduklarını anlatarak, yapılan uygulamanın öğrencilerin maddi açıdan yükünü hafiflettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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