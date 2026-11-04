Mardin Dargeçit'te 70 milyon TL'lik siber dolandırıcılıkta 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Dargeçit'te 70 milyon TL'lik siber dolandırıcılıkta 11 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Dargeçit\'te 70 milyon TL\'lik siber dolandırıcılıkta 11 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dargeçit'te kişisel veri ve bankacılık bilgilerine yasa dışı erişimle 70 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlenen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde kişisel veriler ve bankacılık bilgilerine yasa dışı erişim sağlayarak 70 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Siber Panel' operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, halk arasında 'panel' olarak bilinen sistemler üzerinden kişisel veriler ve bankacılık bilgilerine yasa dışı erişim sağlandığı, bu yöntemle toplam 70 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet ve 13 banka/kredi kartına el konuldu.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Teknoloji3. SayfaDargeçitMardinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Komünistlerin karargahı lüks otel oldu Gecelik fiyatı dudak uçuklatır Komünistlerin karargahı lüks otel oldu! Gecelik fiyatı dudak uçuklatır
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Cengiz Han’ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:05:18. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin Dargeçit'te 70 milyon TL'lik siber dolandırıcılıkta 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android