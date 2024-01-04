Mardin Dargeçit\'te içme suyu altyapısı yenileniyor

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nin içme suyu altyapısı yenileniyor.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MARSU) yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kesintisiz içme suyu ve sağlam altyapı hizmeti sağlama amacıyla ekonomik değerini yitirmiş mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Dargeçit'in Tepebaşı Mahallesi Kısmetli Caddesi'nde 1160 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

Yapılan çalışmalarda muhtelif çaplarda borular kullanılarak 1160 metrelik hat güçlendirilirken, gelecekteki nüfus yoğunluğu dikkate alınarak bağlantı işlemleri de gerçekleştirilecek.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri, daha verimli ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.