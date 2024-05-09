Mardin'de 1. Bilim ve Sanat Festivali Açıldı - Son Dakika
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Mardin'de 1. Bilim ve Sanat Festivali Açıldı

Mardin\'de 1. Bilim ve Sanat Festivali Açıldı

Mardin'de Valilik himayesinde düzenlenen 1. Bilim ve Sanat Festivali, Artuklu fuar alanında başladı. Festivalde, 10 ilçeden gelen öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyalleri sergilendi. Vali Tuncay Akkoyun, festivalin açılışında öğrencilere desteklerini belirterek, devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Festival, yarın sona erecek.

09.05.2024 17:09
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Mardin'de 1. Bilim ve Sanat Festivali açıldı.

Artuklu fuar alanında Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen festivalde, 10 ilçeden öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyalleri sergilendi.

Vali Tuncay Akkoyun, festivalin açılışında, öğrencilerin sanat eserlerini ve üretim materyallerini tanıtmak amacıyla festivalin düzenlendiğini, "Sevgili gençler, siz yeter ki gayret edin, biz devlet ve millet olarak her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra Vali Akkoyun ve beraberindekiler stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 1. Bilim ve Sanat Festivali Açıldı - Son Dakika

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