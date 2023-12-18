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Mardin'de 139 kursiyere hafızlık icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de 139 kursiyere hafızlık icazet töreni düzenlendi

Mardin Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 139 kursiyer için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törende, genç hafızlar tekbirler eşliğinde camiye girdi. İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Diyanet İşleri Başkanlığının bu alanda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Hafiz Osman Şahin ise Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine işaret etti. Tören sonunda öğrencilere icazet belgeleri ve hediyeler verildi.

Mardin\'de 139 kursiyere hafızlık icazet töreni düzenlendi
18.12.2023 - 10:09,  Güncelleme: 10:16
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Mardin Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 139 kursiyer için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Artuklu Şakir Nuhoğlu Camisinde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, tekbirler eşliğinde camiye girdi.

İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Diyanet İşleri Başkanlığının bu alanda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, aldıkları eğitimin ve verilecek belgelerin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin de Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan öğrencilere protokol üyeleri tarafından icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Midyat İlçe Müftüsü Ergun Bulunmaz, vaizler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Artuklu, Mardin, Son Dakika

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