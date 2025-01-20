Mardin'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 13-19 Ocak'ta çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında haklarında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan "20 yıl 5 ay 20 gün", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "12 yıl 6 ay" ve "bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan "8 yıl 4 ay" hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün de bulunduğu 45 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 28'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 3 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 14 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?