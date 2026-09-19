Mardin\'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Mardin'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve yakınları onuruna program düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve gaziler için dua edildi.

Vali Akkoyun, gaziler ve aileleriyle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkoyun, Gaziler Günü'nün milletin vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyi hatırlaması ve gelecek nesillere aktarması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gazilerin taşıdığı gazilik unvanının ve bedenlerindeki izlerin, vatan uğruna verilen mücadelenin ve yapılan fedakarlığın sembolü olduğunu belirten Akkoyun, gazilere ve ailelerine duyulan minneti dile getirdi.

Programa, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Halil Yolal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Vali yardımcıları, kaymakamlar, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.