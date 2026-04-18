Mardin'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de haklarında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) "kasten öldürme" ile "hükümlünün ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
