Mardin\'de 2 Yaşındaki Çocuk Düşerek Ağır Yaralandı

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MARDİN'de, 3 gün önce ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D. (2), Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, 1 Şubat'ta Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömer Asaf D.'nin oturdukları 4'üncü kattaki daireden düştüğü belirtildi. Durumu ağır olan Ömer Asaf D., buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asaf bebeğin, dün ileri tetkik ve tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber-Kamera Salih KESKİN MARDİN,