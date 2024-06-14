Mardin'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul çevresi ve servis araçları denetlendi

Güncel

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul çevresi ve servis araçlarına yönelik yapılan denetim verileri paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılında 306 okul çevresi, 237 internet ve oyun salonu, 320 kahvehane, 432 market, 559 park ve 284 metruk bina denetlendi.

Denetimlerde, 15 bin 340 kişi kontrol edildi, servis araçlarında 6 bin 278 kez denetleme yapıldı, 221 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı, kuru sıkı tabanca ele geçirildi.