Mardin'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul çevresi ve servis araçları denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul çevresi ve servis araçları denetlendi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 306 okul çevresi, 237 internet ve oyun salonu, 320 kahvehane, 432 market, 559 park ve 284 metruk bina denetlendi. Denetimler sonucunda 15 bin 340 kişi kontrol edildi, servis araçlarında 6 bin 278 kez denetleme yapıldı ve 221 servis aracına cezai işlem uygulandı. Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

14.06.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul çevresi ve servis araçlarına yönelik yapılan denetim verileri paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılında 306 okul çevresi, 237 internet ve oyun salonu, 320 kahvehane, 432 market, 559 park ve 284 metruk bina denetlendi.

Denetimlerde, 15 bin 340 kişi kontrol edildi, servis araçlarında 6 bin 278 kez denetleme yapıldı, 221 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı, kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Mardin, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul çevresi ve servis araçları denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:42:08. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul çevresi ve servis araçları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement