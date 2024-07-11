Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin'de gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılında tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca kamu yatırımlarının koordinasyonu ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi anma etkinlikleri konuşuldu.

11.07.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyın kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2024 yılı 2. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 330 projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 30 projenin tamamlandığını, 99 projenin devam ettiğini, 201'inin ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, bu projelerin toplam tutarının 48 milyar 970 milyon 346 bin lira olduğunu, 2024 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 2 milyar 579 milyon 314 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

Kamu yatırımlarının koordineli bir şekilde hızlı ama kaliteli yapılması için talimat veren Akkoyun, kurumlardan bu noktada koordinasyona önem vermelerini istedi.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün bölgedeki saha çalışmalarına da değinen Akkoyun, Türkiye'nin özellikle petrol arama ve petrol bulma noktasında önemli başarılara imza attığını ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Akkoyun,15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak amacıyla Valilik, kaymakamlıklar ve tüm kurumların hafta boyunca çeşitli anma etkinlikleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Mardin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 19:05:21. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement