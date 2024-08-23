Mardin'de 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin arananların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Bu kapsamda, ekipler merkez Artuklu ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü Y.T'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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