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Mardin'de 25 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de 25 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mardin\'de 25 şüpheliden 5\'i tutuklandı

Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

04.02.2024 17:07
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Mardin'de gözaltına alınan, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 83 personelden oluşan 30 ekiple kentte eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada, aralarında firari hükümlüler ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunanların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de 25 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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