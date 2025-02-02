Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi.
Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi, Kızıltepe ilçesinin Yenikent Mahallesi ve Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 3 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda evlerde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 3 Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?