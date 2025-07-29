Mardin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulanan H.A. ve 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.E.S. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.