Mardin'de 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde restoranda bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Artuklu ilçesinde 12 Eylül gecesi yaşanan olayda, H.T, H.L.T. ve H.R.T. henüz belirlenemeyen nedenle S.Ö'yü darbederek restorandan çıkardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince kullanıldığı belirtilen 34 EK 044 plakalı araca bindirilen S.Ö, bir süre sonra yol kenarına bırakıldı.

Kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu alan S.Ö, 3 kişiden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan 3 kişinin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri oldukları öğrenildi.