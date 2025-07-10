Mardin'de 3 Tekerlekli Motosiklet Yandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki 3 tekerlekli motosiklet, alev alarak yandı. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan Orman İşletme Müdürlüğü personeli yangın tüpüyle yaptı.

Yangın, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen 3 tekerlekli motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, motosikleti yol kenarına çekip yardım istedi. O sırada bölgeden geçen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,