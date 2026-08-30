Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Vali Tuncay Akkoyun'un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, halk oyunları ve kortej yürüyüşü yer aldı.

Mardin'de Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Tuncay Akkoyun'un Atatürk büstüne çelenk sundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu. Tören, kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Törene; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Zeytindalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Turgay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, AK Parti Milletvekili Mardin Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

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