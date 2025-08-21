Mardin\'de 60 Yaşındaki Kadın Eve Ölü Bulundu

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yalım Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan Cemile Arslanhan'dan (60) bir süre haber alamayan yakınları, evin üst katını kontrol etti.

Kadını hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslanhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.