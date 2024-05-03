Mardin'de 78 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de 78 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Mardin\'de 78 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan ve 4 yıldır aranan V.Ö. isimli hükümlü evinde yakalandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, 3 tabanca, 4 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi. Yakalanan hükümlü, jandarma tarafından cezaevine gönderildi.

03.05.2024 17:33
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ilçesinde Tanrıyolu Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve bu suçlardan 4 yıldır aranan V.Ö. yakalandı.

Hükümlünün yakalanmasına yönelik 4 ayrı adreste yapılan aramada, 3 av tüfeği, 3 tabanca, 4 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Mazıdağı, Mardin, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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