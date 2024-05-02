Mardin\'de Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 5. Bölge Toplantısı düzenlendi

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Mardin'de, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) 5. Bölge Toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıya, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak sağlık müdürleri ile sağlık yetkilileri katıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, toplantıda, kentte yaptıkları yeni yılın ilk toplantısıyla bölge illeri arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda alınacak kararların sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını kaydeden Yavuz, "Her geçen gün sağlık altyapısı güçlenen daha güçlü bir Türkiye'den bölgemiz de nasibini almakta. Yeni hastanelerin inşası devam ediyor. Diyarbakır ve Mardin'de şehir hastanelerinin inşası sürüyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, toplantının acil hizmetlerin koordinasyonu açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Diyarbakır'da hizmet veren toplam 5 bin 6 yatağın yüzde 30'unun yoğun bakım yatağı olduğunu, yüksek doluluklar ile hizmet verdiklerini kaydeden Pamukçu, bu dolulukları azaltmak adına kamu hastanelerinde hizmet vermek üzere 81 yoğun bakım yatağı için onay alındığını, bunların süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

İl merkez hastanelerinde 46, ilçe hastanelerinde 28 palyatif hasta yatağı ile hizmet verdiklerini ifade eden Pamukçu, şöyle devam etti:

"Bu yatakların etkin kullanımı, yoğun bakımlarda yer bulunması süreçlerini rahatlatmaktadır.

Diyarbakır olarak gelen tüm hasta sevk taleplerini azami ölçüde kabul etmeye çalışmaktayız. Bölge hastanelerimizde hasta tedavisi için ileri merkez ihtiyacı veya yer olmadığından sevk edilen tüm hastaları kabul etme çabasındayız. Yeni yatırımlar sürüyor, açılacak yeni hizmet binalarımız ile kapasite artırımlarına da gidiliyor."

Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin bölge illerindeki mevcut durumu, iller arası hasta sevkleri koordinasyonu, hastanelerin yatak kapasite ve doluluk oranları ile acil sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yönetilmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.