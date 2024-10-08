Mardin\'de Afet Planı Toplantısı

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Mardin'de, "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olası afet risklerini azaltma konusundaki önlemleri gözden geçirmenin ve güncellemenin önemli olduğunu söyledi.

Kentte olası afet durumlarında oluşabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçladıklarını belirten Akkoyun, acil durum anında, öncesinde ve sonrasında en hızlı, en etkili şekilde harekete geçmek adına kurumlarca alınacak tedbirlerin geliştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgili tüm hususların değerlendirildiğini ifade etti.

İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 7 "kırmızı" ve 61 "normal" olmak üzere toplamda 68 eylem bulunduğunu dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Toplantımızda olası risklere karşı alacağımız tedbirleri ve atacağımız adımları da stratejik bir şekilde planlamış bulunmaktayız. Biliyoruz ki etkili bir afet yönetimi, yalnızca afet anında alınacak tedbirlerden ibaret değildir. Özellikle afetler meydana gelmeden önce risklerin en aza indirilmesi ve toplumun her kesiminin bu konudaki farkındalığının artırılması, kurumlarımızın daha duyarlı olması esas hedefimizdir."

Vali Akkoyun, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için kamu kurumlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde koordineli bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda tüm kurum ve sivil toplum kuruluşları ile etkili ve kararlı bir şekilde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.