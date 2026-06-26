Mardin\'de Akraba Kavgası: 3 Yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Adakent Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba ailelerin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.A. (43) tabancayla, S.A. (51) ve H.A. (15) ise darp sonucu yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.