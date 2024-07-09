Mardin'de Anız Yakılmasının Önlenmesi İçin Tedbirler Açıklandı - Son Dakika
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Mardin'de Anız Yakılmasının Önlenmesi İçin Tedbirler Açıklandı

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi, anız yakılmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında açıklama yaptı. Kızılgeçi, anız yangınlarını azaltmak için eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması, biçerdöverlerle yapılan hasat işleminin toprak yüzeyine yakın mesafede yapılması ve saman yapımı için biçerdöverlere özel aparat takılması gerektiğini belirtti.

09.07.2024 16:21
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Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü, Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi, anız yakılmasının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Doç. Dr. Kızılgeçi, tahılın biçilme yüksekliğine bağlı olarak dekardan yaklaşık 150-200 kilogram anız oluştuğunu ve geçen yıl Mardin'de 2,3 milyon dekarda gerçekleştirilen buğday ve arpa ekiminden hasat sonrası yaklaşık 345 bin ton anızın oluştuğunu belirtti.

İlde ikinci ürün yetiştiriciliği yapan çiftçilerin hızlı bir şekilde uygun tohum yatağı hazırlamak amacıyla anız yaktığını tespit ettiklerini ifade eden Kızılgeçi, bunun hem kendilerine hem de çevreye dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti.

Kızılgeçi, anız yakılmasına ilişkin bazı ülkelerde uygulanan yaptırımlara ve kurallara ilişkin bilgi vererek, "Anız yangınlarını azaltmak için eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması, biçerdöverlerle yapılan hasat işleminin toprak yüzeyine yakın mesafede yapılması ve saman yapımı için biçerdöverlere özel aparat takılması gerekir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Anız Yakılmasının Önlenmesi İçin Tedbirler Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Anız Yakılmasının Önlenmesi İçin Tedbirler Açıklandı - Son Dakika
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