Mardin'de Apartman Yangını

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 11 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yalım Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,