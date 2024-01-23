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Mardin'de aranan 58 şüpheliden 15'i tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de aranan 58 şüpheliden 15'i tutuklandı

Mardin'de yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda aranan kişilerin yakalandığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler arasında çeşitli suçlardan arananlar ve hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mardin\'de aranan 58 şüpheliden 15\'i tutuklandı
23.01.2024 - 12:59,
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 58 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kaynak: AA
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