Mardin\'de armut yüklü tır alev aldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan armut yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen armut yüklü tır, Mardin Şırnak kara yolu kırsal Kumlu Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.