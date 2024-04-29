Mardin'de banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi düzenlendi

Mardin\'de banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi düzenlendi

Mardin'de Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik 'stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü' konulu eğitim düzenlendi. Sendika üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının katıldığı eğitimde, stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konularında eğitim verildi. Eğitim programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitimi Projesi' kapsamında gerçekleştirildi.

29.04.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik "stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü" konulu eğitim düzenlendi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Öz Finans İş Sendikası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitimi Projesi" kapsamında kentte eğitim programı düzenlendi.

Sendika üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının katıldığı eğitimde, stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konularında eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz Finans-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, bankacı üyelerinin hem iş hayatına hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmak için Bakanlığın katkıları ile eğitim programlarının ilkini Mardin'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Can, "Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir." ifadesini kullandı.

Program sonunda Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, sendika üyelerine katılım belgesi verdi.

Kaynak: AA

Sendika, Mardin, Stres, Banka, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
16:22 Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 20:16:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement