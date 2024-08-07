Mardin'de bayılan yolcu sürücü tarafından hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Mardin'de bayılan yolcu sürücü tarafından hastaneye yetiştirildi

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Mardin'de toplu ulaşım aracında bayılan bir yolcu, sürücü tarafından hastaneye yetiştirildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

07.08.2024 13:49  Güncelleme: 14:01
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Mardin'de bayılan yolcu sürücü tarafından hastaneye yetiştirildi

MARDİN - Mardin'de toplu ulaşım aracında görevli sürücü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Toplu ulaşım aracında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ömerli- Artuklu seferini yapan İzzettin Cangi, dün Ömerli ilçesinden yolcuları alarak Artuklu ilçesine doğru hareket etti.

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi Artuklu Belediyesi otobüs durağında durduğu saat 13.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir vatandaş toplu ulaşım aracında bayıldı. Yaşananları güvenlik kamerasından gören sürücü, sağlık durumunu öğrenmek için yolcunun başına gitti. Baygın yolcuya ilk müdahale araç içerisinde yolcular ve sürücü tarafından yapıldı.

Yaşananları Amirine haber veren sürücü daha sonra güzergahından çıkarak içerisindeki vatandaşlarla birlikte yolcuyu Mardin Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne ulaştırarak 112 Acil Sağlık Ekibine teslim etti.

Toplu ulaşım aracı içerisinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin\'de bayılan yolcu sürücü tarafından hastaneye yetiştirildi
Kaynak: İHA

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