Mardin'de beyin kanaması geçiren Kırklar Kilisesi Başpapazı İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
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Mardin'de beyin kanaması geçiren Kırklar Kilisesi Başpapazı İstanbul'a sevk edildi

Mardin\'de beyin kanaması geçiren Kırklar Kilisesi Başpapazı İstanbul\'a sevk edildi

Mardin'de beyin kanaması geçiren Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Akyüz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İstanbul Bahçelievler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

09.08.2024 15:52
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Mardin'de beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz (65), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde tedavi gören Akyüz'ün, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a ambulans uçak gönderildi.

Diyarbakır Havalimanı'na götürülen Akyüz, ambulans uçakla İstanbul Bahçelievler Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Akyüz, AA muhabirine, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinde kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastanede tedavisinin yapıldığını aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle Diyarbakır'dan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceğim. Fizik tedavi için İstanbul'a gidiyorum. Mardin'de hastanede kaldığım sürede bir çok akrabam yurt dışından gelip beni ziyaret etti. Yakınlarım, 'Bu hastane aynı Almanya'daki hastaneler gibi yapılmış, çok iyi bir hastane.' dediler. Çok beğendiler. Allah devletimizden razı olsun. Böyle bir hastaneyi Mardin'imize kazandırdıkları için. Beni de ölümden kurtardılar. Çünkü beyin kanaması geçirdim. En kısa zamanda kanamayı durdular ve beni iyileştirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Bundan daha iyisi olamaz."

Kaynak: AA

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