Mardin'de Bombalı Tuzak Davası: 4 Sanığa Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Bombalı Tuzak Davası: 4 Sanığa Ceza

07.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de miras için babasına bombalı tuzak kuran Polat E. ve 3 arkadaşı hapis cezası aldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak amacıyla babası Mehmet E.'nin (47) aracına bombalı tuzak kuran Polat E. ile 3 arkadaşı, yargılandıkları davada 6 yıldan 14 yıl 2 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Olay, 30 Haziran 2024'te Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi R.E.'nin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle nefret besleyen Polat E., arkadaşı Abas A. ile birlikte babası Mehmet E.'yi öldürüp mirastan pay almak amacıyla plan yaptı. Berkant K.'nin kurduğu bomba düzeneği, Baran A. tarafından Mehmet E.'nin servis aracına yerleştirildi. Mehmet E., poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Berkant K. ise daha sonra uzaktan kumandayla düzeneği patlatmaya çalıştı. Mehmet E.'nin ikametine girmek üzere olduğu sırada patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sonrası başlatılan soruşturmada Polat E. ile arkadaşları Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alınıp, tutuklandı. Olaya ilişkin iddianame hazırlanıp Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 18 yıldan 29'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın 4'üncü ve karar duruşması, Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Berkant K., olayın mağduru baba Mehmet E. ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Mehmet E.'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Duruşmada savunma yapan sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar tahliyelerini talep ettiklerini tekrarladı. Oğul Polat E. ise öldürme kastığının olmadığını, bomba düzeneğinin de öldürücü etkisinin olmadığını savundu.

3 SANIK CEZA ALDI, 1'İ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanık Polat E.'ye 14 yıl 2 ay, Abas A.'ya 13 yıl 4 ay ve Baran A.'ya 10 yıl 1 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklara ayrıca 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verilip, bu cezanın para cezasına çevrilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, Berkant K.'ye ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınıp tahliyesini kararlaştırdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Bombalı Tuzak Davası: 4 Sanığa Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:09:58. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Bombalı Tuzak Davası: 4 Sanığa Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.