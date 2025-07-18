Mardin\'de Bronşektazi Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

Mardin'de öksürükle ağzından kan gelen ve hastalığına teşhis konulamadığı için birçok doktora başvuran kadın, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "bronşektazi" tanısı konulduktan sonra ameliyatla iyileşti.

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Yaylı Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Hatice Deniz, sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi ve öksürükle ağzından kan gelmesi nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde halk arasında akciğer çürümesi olarak bilinen "bronşektazi" tanısı konulan Deniz'in, göğüs cerrahisi uzmanları Dr. Dilay Karamık Kazğı ile Dr. Hasan Yavuz tarafından iki saat süren operasyonla akciğerindeki hasarlı doku temizlendi.

Başarılı geçen işlemin ardından hasta servise alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Yavuz, AA muhabirine, hastanın sık sık akciğer enfeksiyonu geçirme ve balgamla kan çıkarma gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanın bu şikayetlerinin yaklaşık 6 yıldır sürdüğünü belirttiğini, yapılan tetkiklerde akciğerinde uzun süre bu hastalığın bulgularının bulunduğunu tespit ettiklerini ifade eden Yavuz, "Ameliyatla tedavi edilmesi gerektiğini söyledik. Sonrasında kendisini ameliyata aldık. Ameliyat gayet sorunsuz geçti. Bu ameliyat daha çok akciğer kanseri bulunan hastalarımıza uyguladığımız bir yöntem. Sağ akciğerin 3, sol akciğerin 2 parçası var. Bu operasyonla hastanın sağ akciğerinde hastalık bulunan üst parçayı çıkarttık. Çok dikkat gerektiren önemli bir ameliyat. Hastamız şu anda nekahat döneminde. Göğüs tüplerini birkaç gün içinde çıkartıp hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Enes Çelik de hastanelerinde daha kaliteli ve daha özellikli cerrahi işlemler yapılmaya başlandığını belirterek, bununla beraber dışa sevk oranını azaltarak kentte yaşayan vatandaşların memleketlerinde konforlu şekilde ameliyat ve tedavi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Çelik, bu konudaki destekleri için Sağlık Bakanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne ve hekimlere teşekkür etti.

Tedavi ile sağlığına kavuşan Hatice Deniz ise bu hastalık nedeniyle 6 yıldır çok zorluk yaşadığını anlatarak, "Allah doktorlarımızdan razı olsun. Bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiler." dedi.