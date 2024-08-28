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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına için 19-25 Ağustos'ta çalışma yapıldı.

Bu kapsamda aralarında firari 2 hükümlünün de bulunduğu 29 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 29 kişiden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.