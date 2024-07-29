Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 36 kişi tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 36 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 22-28 Temmuz'da çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 36 zanlı tutuklandı.

Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.