Mardin Kızıltepe'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin Kızıltepe\'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından K.Ö., M.Ö. ve N.A. isimli kişiler Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

15.05.2024 17:21
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen K.Ö. (46), M.Ö. (54) ve N.A. (55) sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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