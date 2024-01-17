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Mardin'de cipin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de cipin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Önder (21), yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda ağır yaralanan Önder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin\'de cipin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
17.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:59
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Önder (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Mardin- Kızıltepe karayolunda meydana geldi. F.E. yönetimindeki 35 AKT 023 plakalı cip, Kızıltepe Cezaevi yakınında Bilal Önder'in kullandığı 47 ACT 625 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Önder ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Önder, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü F.E. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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