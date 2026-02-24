Mardin'de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

MARDİN'de polis ekiplerince yapılan uygulamada 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göç ile mücadeleye karşı kent genelinde 48 ekip ve 125 personelin katılımıyla 'Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada 1432 kişi sorgulandı, 276 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü de yakalandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,