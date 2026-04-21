Mardin\'de Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen programa hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, gece gündüz demeden özveriyle görevlerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdüren bütün ebelerin ve hemşerilerin gününü kutladı.

Gebelik sürecinde doğru bilgilendirme ve bilinçlendirmenin önemine değinen Yavuz, doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu, bu süreçte en büyük desteğin ebeler tarafından sağlandığını ifade etti.

Etkinlikte günün anısına pasta kesildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.