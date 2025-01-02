Mardin'de Elektrik Direkleri Engelli Yolunu Kapattı

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Dicle Elektrik ekipleri diktikleri elektrik direğiyle engelli yolunu kapattı, vatandaş tepki gösterdi

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde engelli bireyler, Dicle Elektrik ekipleri tarafından kaldırımın ortasına dikilen elektrik ve aydınlatma direklerinin kendileri için zorluk oluştuğunu belirterek tepki gösterdi.

Kaldırımda dar bir alan bırakan direkler, engellilerin geçişini engelliyor. Durum, halk tarafından tepkiyle karşılanırken, DEM Partili Mazıdağı Belediyesi tarafından yapılmayan kaldırımlar için yetkililerden çözüm bekleniyor.

Engelli vatandaş Önder Yalgı, kaldırımın ortasında bulunan direklerin engelliler için ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Dışarı çıkmak engelliler için bir ayrıcalık olması gerektiği, ancak elektrik direkleri nedeniyle kaldırımda çok az alan kalıp bu dar alanda geçemediklerini belirten Yalgı, "Bu durumda ana caddeyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da trafik kazalarına yol açabilecek bir durum. Ayrıca kaldırımların sonunda engelli rampalarının olmaması, düzgün olmamaları veya eskisi gibi onarılmamaları da başka sorunlar. Çöp konteynerlerinin yol ortasında olması da başka bir zorluk. Kaldırımda geçiş yapmak mümkün olmadığı için ya geri geri gitmek ya da ana caddeyi kullanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Engelli vatandaş Mehmet Sait Özdemir ise, engelli bireylerin daha rahat hareket edebilmesi için kaldırımların işgal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, "Bizler, engelli vatandaşlarımız için daha duyarlı olmalıyız. Kaldırımlar araç parkı için kullanmamalı, araçlarımızı uygun alanlara park etmeliyiz. Engelli vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için bu kurallara dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.