Mardin'de Elektrik Direkleri Engelli Yolunu Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Elektrik Direkleri Engelli Yolunu Kapattı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Dicle Elektrik ekiplere tarafından kaldırımlara dikilen elektrik direkleri, engelli bireylerin geçişini zorlaştırıyor. Engelliler, direklerin yol kaplayarak ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti ve çözüm çağrısında bulundu.

02.01.2025 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik ekipleri diktikleri elektrik direğiyle engelli yolunu kapattı, vatandaş tepki gösterdi

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde engelli bireyler, Dicle Elektrik ekipleri tarafından kaldırımın ortasına dikilen elektrik ve aydınlatma direklerinin kendileri için zorluk oluştuğunu belirterek tepki gösterdi.

Kaldırımda dar bir alan bırakan direkler, engellilerin geçişini engelliyor. Durum, halk tarafından tepkiyle karşılanırken, DEM Partili Mazıdağı Belediyesi tarafından yapılmayan kaldırımlar için yetkililerden çözüm bekleniyor.

Engelli vatandaş Önder Yalgı, kaldırımın ortasında bulunan direklerin engelliler için ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Dışarı çıkmak engelliler için bir ayrıcalık olması gerektiği, ancak elektrik direkleri nedeniyle kaldırımda çok az alan kalıp bu dar alanda geçemediklerini belirten Yalgı, "Bu durumda ana caddeyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da trafik kazalarına yol açabilecek bir durum. Ayrıca kaldırımların sonunda engelli rampalarının olmaması, düzgün olmamaları veya eskisi gibi onarılmamaları da başka sorunlar. Çöp konteynerlerinin yol ortasında olması da başka bir zorluk. Kaldırımda geçiş yapmak mümkün olmadığı için ya geri geri gitmek ya da ana caddeyi kullanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Engelli vatandaş Mehmet Sait Özdemir ise, engelli bireylerin daha rahat hareket edebilmesi için kaldırımların işgal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, "Bizler, engelli vatandaşlarımız için daha duyarlı olmalıyız. Kaldırımlar araç parkı için kullanmamalı, araçlarımızı uygun alanlara park etmeliyiz. Engelli vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için bu kurallara dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Yaşam, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Elektrik Direkleri Engelli Yolunu Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:46:06. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Elektrik Direkleri Engelli Yolunu Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.